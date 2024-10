Koty i imperium złoczyńców. Nowa powieść Johna Scalziego

Fabryka Słów

John Scalzi, autor wielu powieści fantastycznych (m.in. Wojny starego człowieka czy Towarzystwa ochrony Kaiju) tym razem uderza w nieco lżejsze tony i w Początkującym złoczyńcy prezentuje opowieść o niezbyt rozgarniętym bohaterze, który otrzymuje nieoczekiwany spadek. Ma on tylko jeden minus - wraz z korzyściami wplątał się w wojnę pomiędzy superzłoczyńcami.

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Charliemu nowa droga życia zaczyna się nawet podobać. Wraz z sojusznikami - w tym inteligentnymi delfinami i szpiegowskimi kotami - daje się wciągnąć w nową rolę.

Początkujący złoczyńca ukazał się nakładem wydawnictwa Fabryka Słów. Powieść liczy 378 stron.

Początkujący złoczyńca - okładka i opis książki

Źródło: Fabryka Słów

W świecie, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem, warto być… kotem.

Charlie nie jest żadnym superbohaterem. Można by powiedzieć, ze jest całkiem zwyczajnym gościem, ale tak naprawdę plasuje się w najniższych granicach średniej. Jest rozwodnikiem, mieszka z kotem w domu, który jego rodzeństwo usilnie stara się sprzedać. Pracuje dorywczo jako nauczyciel i marzy tylko o tym, by otworzyć pub w centrum miasta. O ile jakikolwiek bank udzieli mu na to kredytu, na co nieszczególnie się zanosi.

Nieoczekiwany spadek po zmarłym wuju wydaje się istnym błogosławieństwem i rozwiązaniem wszystkich problemów. I tu całkowita racja. Wydaje się. Charlie nie doczytał najwyraźniej aneksu małym druczkiem i razem ze spadkiem przyjął...imperium złoczyńców. Jasne, wraz z kryjówką na wulkanicznej wyspie, superlaserami i wypasionymi jamami z lawą. Ale też z całą rzeszą wrogów i to nie tak staroświeckich jak jego poczciwy wujek-złoczyńca. Jego rywale są bogatymi, bezdusznymi drapieżnikami wspieranymi przez międzynarodowe korporacje i organizacje lubujące się w inwestycjach wysokiego ryzyka.

Na barki Charliego spada więc ciężar, zapoczątkowanej przez wujka wojny, wypowiedzianej niegdyś lidze superzłoczyńców. Na szczęście z bandą zrzeszonych acz kłopotliwych delfinów, nadludzko inteligentnymi i gadatliwymi kotami szpiegowskimi oraz innymi przerażającymi popleczniczkami u boku, schodzenie na złą drogę, wydaje się całkiem… dobre.