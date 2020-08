Koty - kompozytor oryginalnego musicalu krytycznie o filmowej adaptacji

Źródło: Universal

Koty to był zdecydowanie najgorszy film 2019 roku, który jednak przez wiele osób jest uznawany za jedną z najgorszych produkcji XXI wieku. Z krytyką spotkały się między innymi kiczowate efekty specjalne zastosowane w projekcie. Andrew Lloyd Webber, autor muzyki do oryginalnego musicalu w rozmowie z The Sunday Times wypowiedział się na temat filmu. Otóż uważa, że problem z widowiskiem polega na tym, że reżyser produkcji, Tom Hooper zdecydował, że nie potrzebuje nikogo w projekcie z oryginalnego musicalu. To wszystko według Webbera było niedorzeczne.

Dla przypomnienia sceniczny oryginał został skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera na początku lat 80. XX wieku. Autorem libretta jest Trevor Nunn, wykorzystujący wiersze autorstwa T.S. Eliota, pochodzące przede wszystkim z tomu poezji Old Possum's Book of Practical Cats. Historia opowiada o wyjątkowej nocy, w którą przywódca kociego klanu wybiera jednego ze swoich podopiecznych, aby udał się do Heavyside Layer i odrodził w nowym życiu.