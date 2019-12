Koty zbyt słabe nawet dla własnej wytwórni. Universal nie wierzy w sukces filmu

Koty to bez wątpienia jedna z najbardziej spektakularnych wpadek tego roku. Już pierwszy zwiastun sugerował, że będzie to film bardzo specyficzny, w którym duży budżet i gwiazdorska obsada połączone zostały z dziwnym, niepokojącym CGI. Nie uniknięto też innych wpadek i do amerykańskich kin trafiła niedopracowana wersja tej produkcji, w której brakowało pewnych szlifów przy efektach specjalnych. Wszystko to przełożyło się na skrajnie negatywne recenzje oraz kiepskie wyniki finansowe.

Okazuje się również, że w film przestało wierzyć także studio Universal Pictures. Koty zniknęły ze strony For Your Consideration, gdzie prezentowane są produkcje z potencjałem na zdobycie ważnych, branżowych nagród. Aktualnie jest tam sześć filmów - To my, Queen & Slim, 1917, Jak wytresować smoka 3, O Yeti! i Sekretne życie zwierzaków domowych 2.

Serwis Variety dodaje również, powołując się na swoje źródła, że obraz nie pojawił się także na platformie streamingowej gdzie członkowie Akademii oglądają filmy, które mogą powalczyć o Oskary.

Koty zadebiutowały w amerykańskich kinach 19 grudnia 2019 roku. W obsadzie są m.in. Judi Dench, Idris Elba, Taylor Swift i Ian McKellen.