Kraina lodu 3 powstanie? Josh Gad komentuje oczekiwania fanów

fot. Disney

Kraina lodu 3 nie została oficjalnie ogłoszona i prawdopodobnie fani muszą uzbroić się w cierpliwości. W końcu Kraina lodu 2 miała premierę aż 6 lat po części pierwszej. Jednak to opłaciło się, bo sequel został najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii. Wiemy, że Król lew z 2019 roku zebrał więcej pieniędzy z box office, ale oficjalnie nie jest on traktowany jako animacja, więc nie łapie się do tego rankingu.

Josh Gad, czyli oryginalny głos Olafa, w rozmowie z PopCulture.com tłumaczy, że Kraina lodu 3 nie jest formalnością i sytuacja nie jest prosta.

Jennifer Lee - Nie wiem, czy powstanie. Sprawa wygląda tak: Kraina lodu 2 nie stała się Krainą lodu 2 dopóki nie powstał powód do stworzenia tego filmu. Dlatego nie wiem, czy i kiedy powstania Kraina lodu 3. Decyzje są podejmowane na wyższych szczeblach, ale mogę powiedzieć ci tak: pojawiła się szansa, by wziąć tych bohaterów i opowiedzieć historię o nadziei i inspiracji. Z tego powodu też razem z Disneyem przez kilka tygodni robiliśmy serię W domu z Olafem. Saga Krainy lodu jest kontynuowana, nawet jeśli niekoniecznie jest ona w postaci trzeciego filmu. Zobaczymy, czy będzie historia warta opowiedzenia. Jestem pewny, żei niesamowita ekipa z Disneya pewnego dnia ją opowiedzą.

Gad dodaje, że nie uważa, by był sens tworzenia spin-offu o Olafie. Jego zdaniem jest on integralną częścią historii Anny, Elsy, Kristoffa i reszty. Odłączenie go od tej grupy nie jest dla niego usprawiedliwione i zasłużone.