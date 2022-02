Krime Story. Love Story - ostatnia rola Krzysztofa Kowalewskiego. Aktor zagrał Anioła

fot. Materiały Prasowe

Krime Story. Love Story to nowy film twórców Procederu, który powstał na podstawie książki Marcina „Kaliego” Gutkowskiego. Historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostaje propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny „skok”. Jednak los płata figle, a przyszłość napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę.

W obsadzie znajdują się: Cezary Łukaszewicz, Wiktoria Gąsiewska, Agnieszka Więdłocha, Michał Koterski, Cezary Żak, Małgorzata Kożuchowska czy Gabriela Muskała. W Krime Story. Love Story możemy zobaczyć również Krzysztofa Kowalewskiego. Aktor wcielił się w Anioła, który czuwa nad głównym bohaterem.

fot. Materiały Prasowe

„To nie przypadek, że broń nie odpaliła. Bóg ma na ciebie inny plan” – mówi Anioł w jednej ze scen. Jak się później okazało, była to jedna z ostatnich ról Kowalewskiego.

Producent filmowy, Heathcliff Janusz Iwanowski, wypowiedział się w sposób następujący:

Na pewno nigdy nie zapomnę, jak realizowaliśmy sceny z udziałem Krzyśka Kowalewskiego, mojego ojczyma. Razem z żoną wymyśliliśmy mu rolę Anioła, który czuwa nad głównym bohaterem. Tej postaci nie było w książce Kaliego, ale uznaliśmy, że warto ją dodać, bo to dość niesamowite, że Krime tyle razy wyrwał się z objęć śmierci. Jest to dla mnie niezwykle wzruszające, bo to była jedna z ostatnich ról Krzyśka. Nie ma go już wśród nas. Niedługo po zakończeniu zdjęć zmarł.

Premiera Krime Story. Love Story odbędzie się już 11 lutego w kinach w całej Polsce.

