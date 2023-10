Królestwo Planety Małp - kiedy zwiastun? Jest data!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Niezawodne konto na Twitterze/X o nazwie Cryptic HD QUALITY, którego doniesienia zawsze się sprawdzają, twierdzi, że pierwszy zwiastun superprodukcji Królestwo Planety Małp będzie wyświetlany w kinach wraz z widowiskiem Marvels. Premiera filmu MCU zaplanowana jest na 10 listopada. Scooper ze wspomnianego konta nie dostał informacji, kiedy trailer trafi do sieci, ale zazwyczaj w takich sytuacjach pojawia się na kilka dni przed premierą w kinach.

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Historia rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp. Po tym, co zrobił Cezar, społeczności małp rozwinęły się, a ludzie zdziczeli i zostali zepchnięci na margines. Niektóre grupy małp nigdy nie słyszały o Cezarze, a inne żyją w zgodzie z jego naukami. Dochodzi do sytuacji, w której przywódca silnej i dużej społeczności małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć ludzką technologię. To wszystko obserwuje młoda małpa, której klan został wzięty do niewoli. Wyrusza on na wyprawę, aby odnaleźć wolność, której kluczem ma być młoda ludzka dziewczyna. Ta jednak ma własne plany.

Autorami scenariusza są Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver oraz Patrick Aison. W obsadzie są między innymi Freya Allan (Ciri z Wiedźmina), Owen Teague, William H. Macy oraz Kevin Durand.

Królestwo Planety Małp - premiera w kinach odbędzie się 24 maja 2024 roku.