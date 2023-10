Królewna Śnieżka - przewidywano katastrofę. Niepotrzebnie: Gal Gadot i Rachel Zegler są ponoć "niesamowite"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Choć aktorski remake Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków od Disneya ma wejść do kin dopiero w 2024 roku, to już wzbudza kontrowersje. Fanom nie spodobały się zmiany, mające na celu unowocześnić historię, jak i komentarze Rachel Zegler, która wciela się w tytułową bohaterkę, na temat oryginału. Pojawiły się nawet plotki, że ze względu na negatywny odzew fanów aktorka została zwolniona, a sam film anulowany.

Królewna Śnieżka - Gal Gadot i Rachel Zegler są ponoć "niesamowite"

I choć to wszystko nie nastraja zbyt pozytywnie, to wygląda na to, że osoby przewidujące katastrofę mogą się mylić. The DisInsider, który publikuje informacje i przecieki z Disneya, uważa że te plotki nie tylko są nieprawdziwe, ale pierwsze pokazy próbne okazały się sukcesem: ponoć zarówno Rachel Zegler jako Królewna Śnieżka, jak i Gal Gadot jako Zła Królowa, są "niesamowite" w swoich rolach. Sam film dostał za to całkiem niezłe noty.

The DisInsider twierdzi też, że data premiery filmu - która jest zaplanowana na 22 marca 2024 roku - może ulec zmianie ze względu na komplikacje spowodowane strajkiem SAG-AFTRA.

Oczywiście to nie są potwierdzone informacje , więc należy potraktować je z przymrużeniem oka.

