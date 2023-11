Królestwo Planety Małp – lżejszy ton opowieści niż w trylogii. Będzie filmem przygodowym w stylu Gwiezdnych wojen

fot. materiały prasowe

Królestwo Planety Małp będzie rozgrywać się wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp z 2017 roku. Reżyser Wes Ball mógł więc odciąć się od często mrocznego i poważnego tonu poprzedniej trylogii, za którą odpowiadał m.in. Matt Reeves. Twórca nowej części w rozmowie z Empire przyznał, że chciał zmienić stylistykę znaną z poprzedniego filmu i stworzyć lżejszy, bardziej przygodowy film, czerpiący z serii Gwiezdne wojny.

Królestwo Planety Małp - Wes Ball o lżejszym podejściu do serii

Wes Ball chce zachować wszystkie elementy, które były wyjątkowe dla poprzedniej trylogii, ale jednocześnie wyróżnić swój film na tle ostatniej trylogii nieco luźniejszym tonem historii. W taki sposób reżyser argumentuje swoją decyzję:

Czuję, że Planeta Małp potrzebuje czegoś na kształt Gwiezdnych wojen. To wszystko jest nadal osadzone w tej rzeczywistości, ale zasadniczo historia skupia się na misji bohatera i jego poszukiwaniach. Młody i podatny na wpływy Noa spotyka na swej drodze różne postacie i dochodzi do jego przebudzenia, gdy trafia do miejsca, które wystawia go na próbę, gdzie można stać się prawdziwym sobą.

Reżyser podał, że jedną z inspiracji dla Królestwa Planety Małp był film Apocalypto Mela Gibsona:

Nie podaliśmy tego infantylizacji, ani też zdisnejowania, jeśli mogę tak to ująć. Ale tchnęliśmy w ten film młodszego ducha.

Ball dodał, że jego celem było osadzenie filmu na wiele lat po wydarzeniach z trylogii. Chciał pokazać, jak cywilizacja małp może się przez ten czas zmienić:

Chciałem dużego skoku w czasie. To wystarczająco znaczące, że Cezar nadal jest obecny w tym filmie duchem, ale większości jego żyjących krewnych nie ma w tej historii. Jeśli trzy ostatnie filmy były odpowiednikiem epoki kamienia, tak teraz wkraczamy w epokę brązu.

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie jedna z małp wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Reżyserem filmu jest Wes Ball. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 24 maja 2024 roku.