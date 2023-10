Królewna Śnieżka i Zła Królowa - zapowiedź. Konserwatywna adaptacja sprzeciwem Daily Wire wobec obecnych działań Disney

fot. Brett Cooper/ Daily Wire

W filmie Królewna Śnieżka i zła królowa konserwatywnej firmy medialnej The Daily Wire główną rolę zagra YouTuberka i aktorka Brett Cooper. To odpowiedź na nową Śnieżkę Disneya.

Zobacz zapowiedź poniżej:

Współzałożyciel Daily Wire, Jeremy Boreing zapowiedział nadchodzący film, wprowadzając na rynek nową platformę streamingową Bentkey. Tak opisywał powstającą produkcję:

To opowieść o księżniczce i księciu, o pięknie i próżności, o miłości i jej mocy wskrzeszania nas ze śmierci do życia. To nasza własna adaptacja starej baśni

Bentkey, nowa marka Daily Wire, ma zajmować się rozrywką dla dzieci i rywalizować z Disney+, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konserwatywnej publiczności.

Śnieżka VS Królewna Śnieżka i Zła Królowa

Aktorski remake Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków z 1937 roku, Śnieżka od Disney, wywołał poruszenie po tym jak okazało się, że główną rolę zagra latynoska aktorka, Rachel Zegler. Konserwatywni krytycy nie poparli wyboru Zegler do roli Królewny Śnieżki, ponieważ w oryginalnej baśni braci Grimm jej postać opisywano jako mającą "skórę białą jak śnieg". Kwestię sporną stanowi także zastąpienie 7 krasnoludków różnorodnymi stworzeniami o odmiennej wielkości i płci.

Budowa Disneya zajęła 100 lat. Wiemy, że nie jesteśmy tym, czym jest dzisiaj Disney, ale mamy nadzieję, że z czasem możemy stać się tym, czym byli kiedyś: małym studiem z wielkimi pomysłami i odwagą, by je realizować… Chociaż Disney nadal używa nazwiska Walta, prawie porzucił swoje dziedzictwo… - komentował współzałożyciel Daily Wire, Jeremy Boreing.

Film Śnieżka trafi do kin 22 marca 2024 roku.

Film Królewna Śnieżka i Zła Królowa również pojawi się w 2024 roku.