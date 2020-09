Kroniki rodu Kane - Netflix zekranizuje cykl książek Ricka Riodana

Netflix

Netflix rozpoczyna współpracę z pisarzem Rickiem Riordanem. Niebawem rozpoczną się prace nad ekranizacją cyklu Kroniki rodu Kane, czyli drugiego cyklu fantasy w dorobku autora. Nie jest to pierwszy streamingowy deal pisarza. Wcześniej Riordan nawiązał współpracę z platformą Disney+, która przygotuje nową ekranizację serii Percy Jackson i bogowie olimpijscy.

Kroniki rodu Kane to trylogia, na którą składają się tomy: Czerwona piramida, Ognisty tron oraz Cień węża. W 2018 r. ukazał się także dodatek do serii - Niezbędnik maga z Domu Brooklyńskiego. W książkach poznajemy historię rodzeństwa - Cartera i Sadie. Zostają rozdzieleni po śmierci matki - dziewczynka trafia do dziadków, a chłopiec wraz z ojcem (badaczem i egiptologiem) rozpoczyna podróż po świecie. Kiedy po pewnym czasie ojciec próbuje ponownie zespolić rodzinę, nie spodziewa się, że obudzi starożytnego, egipskiego boga Seta. Wydarzenia, które zapoczątkowuje egiptolog, budzą wszystkich dawnych bogów egipskich. Wybudzone bóstwa nie wydają się mieć pokojowych zamiarów. Sadie i Carter będą musieli połączyć siły, by nie tylko uratować świat, ale także własną rodzinę.