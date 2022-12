Kruk - 1. sezon serialu dostępny za darmo w CANAL+ online

fot. Canal+

Już od 1 grudnia pełen sezon (6 odcinków) Kruk. Szepty słychać po zmroku jest dostępny w serwisie CANAL+ online na canalplus.com bez opłat. Pierwszy odcinek serialu można obejrzeć także w YOUTUBE na kanale CANAL+ Polska.

Adam Kruk (w tej roli fenomenalny Michała Żurawskiego to niejednoznaczny w swoich wyborach, pełen sprzeczności, targany wewnętrznymi demonami komisarz policji. Próba zamknięcia historii z przeszłości i rozwiązania traum z dzieciństwa sprowadza go do Białegostoku, gdzie splot wydarzeń i zaangażowanie w lokalne śledztwa zatrzymują go na stałe. Na Podlasiu dochodzi bowiem do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk jest w stanie poświęcić wiele, by rozwiązać postawioną przed nim sprawę, czasami aż nazbyt.

Kruk. Szepty słychać po zmroku - zwiastun

W CANAL+ online dostępny jest także drugi sezon Kruk. Czorny woron nie śpi. Finałowa seria KRUK. JAK TU CIEMNO będzie miała premierę 9 grudnia zarówno w serwisie online, jak i na antenie CANAL+ PREMIUM.

W rolach głównych wystąpili m.in. Michał Żurawski, Marcin Bosak, Cezary Łukasiewicz, Katarzyna Wajda, Andrzej Zaborski, Anna Nehrebecka oraz Jerzy Schejbal.