Krzyk 6 - logo zdradza tytuł filmu. Będzie 2 czy 6? Nowe nazwiska w obsadzie

materiały prasowe

Do Internetu wyciekło logo Krzyku 6, które zdradza możliwy tytuł filmu. Wygląda na to, że twórcy znaleźli sprytny sposób na to, by odróżnić ten sequel od poprzednika. Ikoniczna franczyza zyskała także kilku nowych członków obsady, którymi są Samara Weaving i Tony Revolori.

Piąta część Krzyku była nazwana po prostu Scream!. Twórcy w tym wypadku zrezygnowali z dodania liczby w tytule. Wielu fanów zastanawiało się, co to oznacza dla następnego filmu. I chyba mamy odpowiedź.

Logo, które wyciekło do Internetu, ma nazwę Scream !! - co rozwiązuje kilka problemów. Po pierwsze, to nie Krzyk 2, który już istnieje. Jednak wykrzykniki można odczytywać jako "II". A jeśli przyjrzeć się kompozycji dokładnie, można również dostrzec ukrytą "6".

https://twitter.com/BriannaWu/status/1547626844609884161

Bloody Disgusting poinformowało także, że Samara Weaving (Ready or Not) i Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home) dołączyli do obsady filmu Krzyk 6. Nie wiadomo jednak, kogo zagrają. Poprzednie zdjęcia z planu slashera potwierdziły za to, że ta część zostawi za sobą Woodsboro, a Ghostface przeniesie się do Big Apple.

Krzyk

Krzyk 6 - planowana data premiery to 31 marca 2023 roku.