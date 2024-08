fot. materiały prasowe

Obcy z nowego filmu Fede Alvareza niedługo zaatakują kina. Udało im się już skutecznie przekonać do siebie osoby, które miały okazję obejrzeć nową odsłonę z serii, ponieważ Obcy: Romulus jest uznawany za jedną z najlepszych produkcji tej marki. Już niedługo każdy będzie mógł to ocenić sam, gdy film pojawi się w kinach.

W kinach za to już pojawiły się ksenomorfy. Spójrzcie na to nagranie, na którym widać ogromną głowę Waszego ulubionego, idealnego kosmicznego organizmu, która ozdabia budynek jednego z kin. Nie tylko skala, ale i sama jakość wykonania i przyłożenia do detali, robią wrażenie.

Obcy: Romulus - opis fabuły

Akcja nowego filmu rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Obcy: Romulus - obsada

Główną bohaterkę gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Obcy: Romulus

Obcy: Romulus - kinowa premiera filmu została wyznaczona w Polsce na 15 sierpnia 2024 roku.