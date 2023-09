Kulawe konie - data premiery 3. sezonu i pierwsze zdjęcia

Apple TV+

Reklama

Kulawe konie to jeden z najlepszych seriali dostępnych na platformie Apple TV+. Wiemy skądinąd, że również w Polsce ma on swoją mniej liczną, ale z całą pewnością wierną grupę fanów. Wszystkich ich ucieszy fakt, że produkcja wróci z 3. sezonem już 1 grudnia - i to z dwoma odcinkami. Kolejne mają być wypuszczane co tydzień aż do 29 grudnia.

Fabularną podstawą dla nadchodzącej odsłony serii jest książka Prawdziwe tygrysy autorstwa Micka Herrona. I tak działający w Stambule łącznik zagrozi ujawnieniem jednej z najpilniej strzeżonych przez MI5 tajemnic. Jackson Lamb (Gary Oldman) i jego zespół ostatecznie zostaną wciągnięci w niebezpieczną grę, której wynik może uderzyć nie tylko w Slough House, ale także w całe MI5.

Kulawe konie - pierwsze zdjęcia z 3. sezonu

Kulawe konie - zdjęcia z 3. sezonu

Do obsady serialu dołączyli Sean Donovan, portretujący byłego szefa ochrony ambasady brytyjskiej w Stambule, i Katherine Waterston, która wcieli się w Alison Dunn, agentkę MI5 odkrywającą wielką tajemnicę w samym centrum agencji.