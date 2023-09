Continental: W świecie Johna Wicka to "Batman - Początek tej franczyzy". Jedno zdanie zrodziło pomysł na serial

materiały prasowe

Continental: W świecie Johna Wicka nadchodzi wielkimi krokami. Na ostatnim odcinku kampanii promocyjnej producenci serialu Amazon Prime Video dwoją się i troją, aby wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie wśród potencjalnych odbiorców. W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów poruszyli oni szereg kwestii, m.in. odnosząc się do genezy postaci portretowanego w młodszej wersji przez Colina Woodella Winstona czy porównując ekranową opowieść do filmu Batman - Początek.

Basil Iwanyk i Erica Lee są więc zachwyceni sposobem, w jaki w serialu zostanie pokazana przeszłość Winstona Scotta. W trakcie wspólnej dyskusji powiedzieli oni:

Iwanyk: Kiedy oglądasz filmy z tej serii myślisz sobie, że Winston jest Anglikiem pochodzącym z jakiejś malowniczej wsi i zachowuje się jak baron, prawda? To dlatego tak podoba mi się pomysł, że dorastał jako dziecko ulicy, odkrywając siebie na nowo i stając się bardziej wyrafinowanym w metodach działania, aby wydostać się z kształtującej jego życie wcześniej klasy robotniczej. Lee: W jakimś sensie był kanciarzem. Iwanyk: Nie sądzisz, że to właśnie klasyka w Hollywood? Przyjeżdżasz tutaj i odkrywasz siebie raz jeszcze, ucząc się tego, kim chcesz być.

Jak się okazuje, pomysł na serial zrodził się z jednego tylko zdania wypowiedzianego przez Winstona w pierwszej odsłonie filmowej części franczyzy. Tak wyjaśnia to Iwanyk:

To nawet zabawne, że cały serial opiera się na małym easter eggu z pierwszego filmu - właściwie już go nie pamiętam. Winston miał mówić coś w stylu: "Byłem członkiem tej organizacji" albo "Prowadziłem to miejsce od 35 lat". Scenarzyści zapytali nas, czy pamiętamy ten cytat. Stwierdziliśmy, że nie, na co oni odparli, iż właśnie od tego cytatu zaczniemy.

Producent dodał również:

Christophera Nolana Ten serial jest dla franczyzy tym, czym był Batman - Początek (dla trylogii- przyp. aut.). Wreszcie zaczynamy pełniej rozumieć całe to szaleństwo ukazane w czterech filmach. Ich akcja rozgrywa się przecież na przestrzeni sześciu miesięcy. Pierwsze trzy obejmują okres zaledwie trzech tygodni, łatwo się tu połapać. Ktoś ściga, ktoś jest ścigany. Teraz zwalniamy, zagłębiamy się w ten świat, we wszystkie te pomysły, pojęcia i postacie, które w filmach w zasadzie przelatują nam przed oczami.

Serial Continental: W świecie Johna Wicka zadebiutuje na Amazon Prime Video już 22 września.