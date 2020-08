Land of War: The Beginning – twórcy prezentują Warszawę w pierwszych dniach II wojny światowej

MS Games

Land of War: The Beginning to pierwszoosobowa strzelanka, która skupi się przede wszystkim na pierwszych latach II wojny światowej, a wydarzenia prezentowane będą z perspektywy zwykłego żołnierza. Do sieci trafiło nowe wideo z tej produkcji. Tym razem nie jest to jednak zwiastun lub klasyczny materiał z rozgrywki – zamiast tego otrzymaliśmy prezentację wirtualnej Warszawy z 1939 roku.

Twórcy zapewniają, że poświęcili wiele tygodni na dokładne odwzorowanie wyglądu miasta sprzed lat. Pomocne w tym okazały się zarówno prywatne zbiory mieszkańców, jak i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Prezentujemy Państwu Warszawę z pierwszych dni wojny. Spędziliśmy wiele tygodni na odwzorowaniu już nieistniejących ulic, budynków i zieleni. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, oraz prywatnym zbiorom mieszkańców Warszawy, udało nam się zrekonstruować plac Zamkowy wraz z okalającymi go ulicami i nieistniejącym już mostem Kierbedzia. I wszystko to umieściliśmy w silniku gry dzięki czemu każdy, będzie miał możliwość odwiedzić Starówkę przedwojennej Warszawy - mówi Sebastian Binik ze studia MS Games.

Land of War: The Beginning ma zadebiutować w 2020 roku. Dokładnej daty premiery nie ujawniono.