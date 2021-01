Last Night in Soho - Thomasin McKenzie przeraża na nowym zdjęciu z filmu twórcy Baby Driver

materiały prasowe

Last Night in Soho to horror w reżyserii Edgara Wrighta, który został zainspirowany 25 latami mieszkania reżysera w tytułowej części Londynu. Za dystrybucję projektu w USA odpowiada Focus Features, a w pozostałych krajach robi to Universal Pictures. W sieci zadebiutowało nowe zdjęcie z filmu. Prezentuje ono Thomasin McKenzie w swojej mocno przerażającej wersji. Możecie je obejrzeć poniżej.

W Last Night in Soho w 2019 roku Eloise, młoda kobieta, przybywa do Londynu, aby realizować swoją pasję do projektowania mody. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z jej planem. Tymczasem w 1965 roku piosenkarka Sandy odkrywa, że ​​rzekomo wybrukowane złotem ulice wielkiego miasta są poprzecinane pęknięciami, które mogą pochłonąć cię w całości.

Last Night in Soho

W obsadzie oprócz wspomnianej McKenzie znajdują się Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg i Terence Stamp.

Last Night in Soho - premiera filmu na świecie 23 kwietnia.