Giganci Hollywood walczą o rolę Hala Jordana w Latarniach. Dwa absolutnie topowe nazwiska

Trwa casting do serialu Latarnie od HBO. Dopiero co informowaliśmy Was, że rolę Hala Jordana może otrzymać Josh Brolin, lecz wiele wskazuje na to, że koniec końców postanowi ją odrzucić. Twórcy produkcji najwyraźniej mają już jednak plan zapasowy. Jak raportuje ceniony scooper Jeff Sneider, w przypadku odmowy Brolina w słynnego superbohatera DC może wcielić się jeden z dwóch wielokrotnie nagradzanych aktorów: Matthew McConaughey bądź Ewan McGregor.

Według dziennikarza HBO i DC mają zaproponować któremuś z nich rolę Hala Jordana, choć pierwszym wyborem w tej materii nadal będzie Brolin. Co więcej, odpowiedzialni za serial chcą, by ten był utrzymany w stylu pierwszych sezonów Detektywa.

Na podstawie powyższych informacji możemy założyć, że w Latarniach zobaczymy starszą wersję Jordana. W sieci pojawiło się wiele głosów przeciwko kandydaturze Brolina (56 lat), jednak warto zauważyć, że McGregor (53 lata) i McConaughey (54 lata) są od niego niewiele młodsi.

Spekuluje się, że ostateczną decyzję twórcy serialu podejmą jeszcze w tym miesiącu. Prace nad produkcją rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku, natomiast jego premierę przewidziano na 2026 rok.

