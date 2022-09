Lato w kinach - największe hity komercyjne. Top Gun: Maverick królował; reszta radziła sobie różnie

fot. materiały prasowe

Przed pandemią koronawirusa lato w kinach było okresem najbardziej dochodowym, gdy największe superprodukcje walczyły o widza i biły rekordy popularności. Z oczywistych względów w 2020 i 2021 roku tego nie mieliśmy, bo kina były zamknięte, a premiery były przesuwane.

Jak więc wyglądało lato w kinach po takiej przerwie? Czy widzowie dzięki poluzowaniu obostrzeń otworzyli się na nowo na kino? Wyniki finansowe nie pozostawiają złudzeń, że sytuacja znacznie się poprawiła i w dużej mierze wpływy w box office wróciły do norm. Znowu rekordy box office zostały pobite, więc w dużej mierze pod tym względem jest coraz lepiej. Okres sezonu letniego trwał od 6 maja 2022 roku do 5 września 2022 roku. Top Gun: Maverick był bezkonkurencyjny.

Naturalnie nie wszystkie tytuły odniosły sukces, ale tym razem nie jest winny temu koronawirus. Jedną z największych klap sezonu letniego pozostanie animacja Buzz Astral, która zebrała z całego świata 226 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Przyjęło się, że jeśli film zbierze dwa razy tyle, ile ma budżetu, to zaczyna na siebie zarabiać. To oczywiście w detalach wygląda ciut inaczej, bo jest zależne od umów dystrybucyjnych. Na przykład przeważnie w USA do kieszeni producentów wpada jakieś 40% z wpływów z box office.

Przy tytułach podane są wpływy ze sprzedaży biletów do kin. Z tego określony procent idzie do kieszeni producentów, więc z tego też powodu nie każdy film jest dochodowy.

Lato w kinach - box office USA

10. Czarny telefon - 89,7 mln dolarów

Lato w kinach - box office świat