Legalna blondynka powraca. Powstanie serial o młodości Elle - szczegóły

Fot. Imdb

Reklama

Oficjalnie zamówiono serial aktorski pod tytułem Elle, który będzie prequelem filmu Legalna blondynka z 2001 roku. Za sterami stoi Laura Kittrell (Niepewne), a gwiazda filmowej serii Reese Witherspoon jest producentką i pracowała z twórczynią nad pomysłem na serial.

Legalna blondynka - o czym jest serial?

Historia Elle skupia się na Elle Woods i jej perypetiach w liceum. Tam poznajemy jej przygody, które ukształtowały ją w osobę, którą poznaliśmy w pierwszym filmie. Fabuła rozgrywa się wiele lat przed filmem, który pokazał widzom Elle kończącą studia.

Elle powstanie i sezon zostanie nakręcony. Według Deadline drugi serial był brany pod uwagę - był to spin-off twórców Plotkary. Nie wiadomo, czy twórcy jeszcze myślą o jego stworzeniu.

Fot. Imdb

Tym samym jest to pierwszy projekt Amazona z biblioteki MGM, który idzie do realizacji od kiedy zakupili prawa do wszystkich klasyków tego studia.

Od kilku lat trwały też prace nad scenariuszem filmu Legalna blondynka 3, ale nie wiadomo, czy w końcu ten film powstanie. Autorami są Mindy Kaling i Dan Goor.