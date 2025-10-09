placeholder
Nawiedzone gadżety gamingowe: Razer wprowadza nowe elementy do Gengar Edition!

Wciąż nie możesz się otrząsnąć po niesamowitych słuchawkach Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition? My również! Przygotuj się jednak na uzupełnienie upiornego zestawu, ponieważ Razer ponownie przywołuje złośliwego, fioletowego pokemona!
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Pokemon 
Razer gaming
Razer - Gengar Edition fot. Razer
W ramach nowej współpracy z The Pokémon Company, Razer wprowadza na rynek mysz do gier Razer Cobra – Gengar Edition oraz ogromną podkładkę pod mysz Razer Gigantus V2 – XXL – Gengar Edition. Nie jest to tylko prosta zmiana kolorystyki. Razer postawił na motyw Gengara, kierując kolekcję do graczy, którzy chcą, aby ich sprzęt miał tyle samo osobowości, co ich styl gry. Zarówno mysz, jak i podkładka są ozdobione charakterystycznym fioletowym kolorem i złośliwym uśmiechem Gengara, tworząc kombinację, która jest zarówno fajna i nieco upiorna... Czyli wprost idealna na długie jesienne i zimowe wieczory z grami!

Upiorna precyzja

Razer Cobra – Gengar Edition to lekka, przewodowa mysz do gier, stworzona z myślą o szybkości i trwałości. Jest wyposażona w ultraszybkie przełączniki optyczne Razer, które zapewniają niemal natychmiastowy czas reakcji, czyli dokładnie to, czego potrzeba w ferworze walki. Oczywiście nie byłby to produkt Razer bez Chroma RGB, a ta edycja posiada podświetlenie w stylu Gengara, które dopełnia upiornego wyglądu. Została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy wymagają zarówno precyzji, jak i wyjątkowej estetyki.

fot. Razer

Pole do popisu dla chaosu

Aby dopasować się do myszy, Razer wprowadza na rynek Gigantus V2 – XXL – Gengar Edition. Jest ogromna i oferuje gładką powierzchnię zaprojektowaną z myślą o płynnych ruchach myszy i precyzyjnym celowaniu. Niezależnie od tego, czy wykonujesz szybkie, gwałtowne ruchy, czy długie, zamaszyste gesty, podkładka została zaprojektowana tak, aby zapewnić idealną równowagę między szybkością a kontrolą i nie ślizgać się podczas intensywnych sesji gamingowych.

fot. Razer

Dla fanów Pokémonów, zwłaszcza tych, którzy kochają Gengara, jest to najlepszy sposób, aby pokazać swoją lojalność. Razer obiecuje, że każdy element kolekcji oddaje ducha Pokémonów, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność, z której znana jest marka.

Cena i dostępność

Gotowi na straszenie przeciwników? Nowa seria Gengar jest już dostępna na stronie razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych. Oto ceny:

Razer Cobra – Gengar Edition: 69,99 €

Razer Gigantus V2 – XXL – Gengar Edition: 59,99 €

Źródło: Informacja prasowa Razer

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Pokemon 
Razer gaming
