Legendarny twórca zrecenzował Joker: Folie à Deux: z czasem zmienimy perspektywę

Hideo Kojima, znany japoński projektant gier komputerowych i twórca Metal Gear Solid, w swoich mediach społecznościowych podzielił się recenzją filmu Joker: Folie à Deux. Przypominamy, że choć pierwsza część okazała się wielkim hitem, to druga podzieliła fanów, przy czym większość widzów wyszła zawiedziona z seansu.

Obejrzałem Joker: Folie à Deux. Film zaczyna się animowaną sekwencją, która przywodzi na myśl nostalgiczne Looney Tunes, przedstawiającą dzieje Jokera i cienia Jokera. W procesie, który oglądamy potem, od początku do końca jest rozważana kwestia jego wielorakiej osobowości. Czy Joker jest Arthurem? Czy Joker jest inną osobowością (jego cieniem)? Kim właściwie jest Arthur? To objawienie ostatecznie przekształca się w meta-perspektywę.

W poprzedniej części, Jokerze, czy to naprawdę Joker oczarował widzów na całym świecie? A może był to Arthur? To pytanie w filmie jest stale zadawane Lee, a nawet mieszkańcom Gotham City. Żyjemy w epoce, w której masowo produkuje się herosów "poetyckiej sprawiedliwości" na ekranie, walki dobra ze złem. Później spin-offy skupiają się właśnie na złoczyńcach, których stworzono. Czy złoczyńcy mogą być też superbohaterami?

Czy to pytanie zadane na dużym ekranie jako film DC jest zbyt awangardowe? Czy to był Joker, którego widzowie na całym świecie pokochali? Czy to był Arthur? W tym miejscu recenzje się rozeszły. W ciągu kolejnych 10 albo 20 lat, prawdopodobnie reputacja filmu zmieni się wraz przesiąknięciem superbohaterskimi produkcjami, które nadejdą. Może minąć trochę czasu, zanim stanie się prawdziwym „folie à deux”. Ale nie ma wątpliwości, że wszyscy na widowni pokochali Joaquina i Gagę w tym filmie <emotka klauna>