Legion samobójców 2 - wzmianka o Supermanie zdenerwowała fanów Snydera. Na Twitterze wrze

Nikt raczej nie spodziewał się, że Legion samobójców: The Suicide Squad wywoła gniew fanów Zacka Snydera, ale tak się stało 22 czerwca 2021 roku po publikacji nowego zwiastuna. W nim też Amanda Waller grana przez Violę Davis tłumaczy, że Bloodsport (Idris Elba) jest w więzieniu, bo wysłał Supermana na OIOM przez postrzelenie go kulą z kryptonitu.

Burza na Twitterze była tak wielka, że sam reżyser James Gunn zaczął odpowiadać fanom na pytania. Potwierdził, że choć Superman wylądował w szpitalu, przeżył to starcie z Bloodsportem, więc nikt nie uśmiercił postaci granej przez Henry'ego Cavilla. Do tego reżyser zwraca uwagę, że cały motyw z postrzeleniem Supermana przez Bloodsporta jest żywcem wyjęty z komiksu.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1407374320825942019

https://twitter.com/JamesGunn/status/1407393293495717892

Do dyskusji włączył się również komiksowy twórca Tom Taylor.

https://twitter.com/TomTaylorMade/status/1407464680864497675

Osoby, które reagują gwałtownie, negatywnie i czasem dość agresywnie, to dość krewcy fani Zacka Snydera (nazywani często kultystami), którzy jak twierdzą, Superman wspomniany w zwiastunie to nie jest Superman z ich kanonu. Atakują Warner Bros. za stworzenie "głupiego wątku", ale jak wielu zwraca uwagę, jakoś nie przeszkadzało im, że Batman prawie zabił Supermana w filmie Batman v Superman przy pomocy gazu z kryptonitu i włóczni. W końcu sam Zack Snyder pokazał, że jest to zabójcza broń do walki z Człowiekiem ze stali.

https://twitter.com/marvranger_/status/1407345564568719361

https://twitter.com/theSNYDERVERSE/status/1407341030584750089

https://twitter.com/TheCarter_GLA/status/1407394231774179328

https://twitter.com/stebob1984/status/1407372693679259652

https://twitter.com/KhameekJ03/status/1407378135360880641

https://twitter.com/stebob1984/status/1407377236899082245

https://twitter.com/NandovMovies/status/1407381287170719747

https://twitter.com/Adam_LeafsFan/status/1407377910374281222

Legion samobójców 2 - premiera w Polsce już 30 lipca 2021 roku w kinach, tydzień przed USA.