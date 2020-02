Legion samobójców 2 - Robbie, Elba i inni w kostiumach na nowych zdjęciach z planu filmu

Obecnie w Panamie trwają zdjęcia do widowiska Legion samobójców 2. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe materiały z planu produkcji. Nie inaczej jest tym razem. Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć gwiazdy filmu, Margot Robbie, Idrisa Elbę oraz Davida Dastmalchiana w kostiumach swoich postaci. Link do fotografii jest dostępny poniżej.

Ponadto inna gwiazda produkcji, Nathan Fillion, wypowiedział się na temat swojej roli w filmie. Jedna z plotek głosiła, że w produkcji aktor gra postać Arm-Fall-Off-Boya. Jednak teraz sam Fillion twierdzi, że wciela się w zupełnie innego bohatera. Pozostaje nam czekać do oficjalnego ogłoszenia szczegółów projektu, aby dowiedzieć się czy aktor mówi prawdę.

More photos from the set of #TheSuicideSquad are rolling in - see Margot Robbie, Idris Elba in character, and the first glimpse of Polka-Dot Man! https://t.co/eizfY4rN1k

— JustJared.com (@JustJared) February 19, 2020