Gdzie obejrzeć filmy o Jamesie Bondzie? Popularna platforma ma je wszystkie

fot. X (@007)

Reklama

5 października każdego roku ma miejsce tak zwany Bond Day, a zatem celebracja jednej z najdłuższych i najbardziej wpływowych serii w Hollywood opartych o książki Iana Fleminga. Od 1962 roku, kiedy premierę miał kultowy Doktor No, w kinach pojawiło się już 25. filmów z serii opowiadającej o przygodach kobieciarza, gadżeciarza i największego patrioty w historii Wielkiej Brytanii. Ostatni z nich, Nie czas umierać, miał premierę w 2021 roku i był zwieńczeniem przygód Daniela Craiga w roli ikonicznego agenta specjalnego.

W tym roku z okazji tego właśnie dnia, platforma Prime Video oferuje możliwość obejrzenia wszystkich filmów z serii wraz z dodatkowymi materiałami. W zeszłym roku miała miejsce podobna sytuacja. Jeśli nic się nie zmieniło, to jest to dostęp tymczasowy i wkrótce filmy mogą zniknąć z platformy. Jest to najlepszy moment na nadrobienie serii o agencie 007. Aby jednak skorzystać z oferty i przypomnieć sobie najlepsze produkcje ze sławnym agentem, należy subskrybować platformę. Filmy są dostępne do obejrzenia już od wczoraj, tj. 1 października 2024 roku.

Nowy James Bond - faworyci bukmacherów. Zaktualizowany ranking

Możliwe, że seans umili oczekiwanie na pierwsze informacje odnośnie nowego Jamesa Bonda. Tymczasem możecie sprawdzić propozycje bukmacherów poniżej.

35. Robert Pattinson