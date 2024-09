Ben Whishaw wróci jako Q w nowym filmie o Jamesie Bondzie? Aktor daje odpowiedź

fot. Amazon MGM Studios

Wciąż czekamy na ogłoszenie castingu do roli nowego Jamesa Bonda w 26. części przygód popularnego agenta. W marcu pojawiły się nawet plotki, że to Aaron Taylor-Johnson zostanie nowym Bondem, ale jak dotąd te informacje nie zostały potwierdzone. Wygląda jednak na to, że twórcy nowego filmu będą musieli znaleźć aktora nie tylko do roli agenta 007, ale prawdopodobnie również wynalazcy Q. Wcielający się w tę rolę Ben Whishaw uważa, że nie powróci do tej roli.

James Bond - Ben Whishaw nie sądzi, że wróci do roli Q

Aktor opiera się jedynie na swoich przeczuciach i uważa, że nowy film o Bondzie zaprezentuje całkowicie nową obsadę:

Nie sądzę, że będę w następnym filmie. Myślę, że zaczną wszystko od początku z zupełnie nową obsadą. To tylko moje przeczucia, więc nie wiem, co dokładnie planują.

Wydaje mi się, że ta seria może potrzebować nowego życia i zupełnie nowej grupy ludzi. Ale gdyby mnie poprosili o powrót, zgodziłbym się.

Ben Whishaw miał okazję trzykrotnie wcielić się w Q. Swój debiut w tej roli zaliczył w Skyfall. Pojawił się również w dwóch kolejnych filmach o Jamiesie Bondzie, czyli Spectre i Nie czas umierać.

