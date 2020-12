Liga Sprawiedliwości - Ray Fisher o procesie twórczym reżysera Avengers: Czas Ultrona

Źródło: Warner Bros.

Ray Fisher, który zagrał Cyborga w filmie Liga Sprawiedliwości, podzielił się swoją opinią o procesie twórczym scenarzysty produkcji Jossa Whedona. Przypomnijmy, że reżyser Avengers: Czas Ultrona został zatrudniony do pracy nad filmem, gdy na planie dochodziło do nieporozumień po zmianach w scenariuszu oraz po tym, jak Zack Snyder zrezygnował z filmu na etapie postprodukcji po tragedii rodzinnej. Liga Sprawiedliwości w wersji Whedona została negatywnie przyjęta przez fanów.

Fisher uważa, że scenarzysta wniósł do pracy nad filmem wiele swojej osobistej i zawodowej urazy. Wcześniejszy film Jossa Whedona, Avengers: Czas Ultrona, nie został zbyt entuzjastycznie przyjęty przez fanów Marvela. W ich pierwszej rozmowie reżyser stwierdził, że ludzie nie zrozumieli tego filmu. Aktor powiedział, że tu mniej chodzi o prezentację jego twórczość, a bardziej o to, że uderzyło to w jego ego.

https://twitter.com/BatKilmer/status/1340756227266129924

WarnerMedia zakończyło dochodzenie dotyczące niestosownego zachowania Jossa Whedona wobec Raya Fishera i ekipy filmowej na planie Ligi Sprawiedliwości. Przesłuchano ponad 80 osób w celu przeprowadzenia sprawiedliwego procesu, jednocześnie chroniąc świadków wydarzeń. Następnie zostaną podjęte kolejne działania naprawcze.