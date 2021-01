Liga Sprawiedliwości - Snyder Cut filmu ma dziwne, otwarte zakończenie? Tak twierdzi Kevin Smith

Źródło: Warner Bros.

W 2021 roku na platformę HBO Max ma trafić wersja Snyder Cut widowiska Liga Sprawiedliwości, która zostanie wydana jako 4-częściowy miniserial. Kevin Smith, filmowiec, wielbiciel popkultury i dobrze poinformowany jeśli chodzi o komiksowe widowiska człowiek, podzielił się w podcaście Fatman Beyond nową, wewnętrzną informacją dotycząca filmu. Otóż według reżysera, na podstawie szczegółów, które usłyszał od swojego przyjaciela Snyder Cut ma mieć otwarte zakończenie. Jak to określił nie będzie to ślepa uliczka, a raczej prowadzi do innej, dziwnej dzielnicy.

W filmie tytułowa ekipa największych herosów na Ziemi, w której skład wchodzą Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Aquaman i Cyborg, staje do walki z kosmicznym najeźdźcą, Steppenwolfem, który chce zgromadzić trzy Mother Boxes potrzebne mu do podboju Ziemi. W obsadzie znajdują się między innymi Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa i Henry Cavill.