Liga Sprawiedliwości - wiemy, którzy herosi stracą życie. DC idzie na całość i uśmierci największych

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W zeszłym miesiącu informowaliśmy Was o nadchodzącym wydarzeniu Śmierć Ligi Sprawiedliwości, w ramach którego scenarzysta Joshua Williamson pozbawi życia aż 9 z 10 członków tytułowej drużyny herosów - dojdzie do tego w trakcie starcia z Mroczną Armią, "największymi złoczyńcami", prowadzonymi do boju przez wszechpotężną Wielką Ciemność (więcej szczegółów na temat eventu poznacie w tym miejscu). Teraz wiemy już, którzy bohaterowie faktycznie poniosą śmierć.

Już wcześniej do sieci trafiła jedna z okładek, na której widzieliśmy trumny Supermana, Batmana, Wonder Woman, Green Lanterna i Aquamana - po ich zobaczeniu komentatorzy wychodzili z założenia, że ilustracja ta może być zwodnicza i stanowić jedynie element gry z odbiorcą. Mamy jednak okazję obejrzeć inny materiał promocyjny, tym razem do wydarzenia Mroczny Kryzys, na którym pojawiają się pomniki upamiętniające zmarłych herosów.

Z grafiki wynika więc, że w Śmierci Ligi Sprawiedliwości umrą następujące postacie: Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Marsjański Łowca i Hawkgirl.

Dark Crisis - materiały promocyjne

Warto przypomnieć, że wydarzenia ukazane w Śmierci Ligi Sprawiedliwości będą rozwinięte w zapowiedzianym kilka dni temu Mrocznym Kryzysie, w ramach którego do boju z Wielką Ciemnością i znanym z Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach Pariah ruszy nowe pokolenie bohaterów, wśród nich Jonathan Kent aka Superman, Yara Flor aka Wonder Woman i Jace Fox aka Batman.

Wydarzenie Śmierć Ligi Sprawiedliwości zostanie ukazane w zeszycie Justice League #75, który w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje 19 kwietnia.