Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Batman bohaterem nowego materiału promującego film

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera doczeka się wersji stworzonej przez Zacka Snydera. Kinowy film okazał się być klapą ze względu na liczne dokrętki i zakulisowe problemy związane z odejściem Snydera oraz zastąpieniem go przez Jossa Whedona. HBO Max stworzyło więc szansę dla Zacka Snydera, aby mógł zaprezentować własną wizję na Ligę Sprawiedliwości.

W sieci zadebiutował nowy materiał promujący widowisko. Bohaterem wideo jest Batman, ale w tle usłyszeć możemy także ścieżki dialogowe Marsjanina Łowcy i Darkseida. Zobaczcie i posłuchajcie:

Snyder w rozmowie z Total FILM zdradził, że od zawsze myślał o dołączeniu Jokera do filmu. Twórca zdradził, że obawiał się, że jeśli to będzie ostatnia Liga Sprawiedliwości z udziałem Bena Afflecka, musi stworzyć mu szansę na utorowanie mu drogi do konfliktu z Jokerem granym przez Jareda Leto. Dodał, że jego zdaniem fani DC zasługują na to, żeby Batman Afflecka i Joker Leto mogli spotkać się razem na ekranie.

W filmie wystąpią: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa oraz Ray Fisher. Tytułowa Liga Sprawiedliwości stanie do walki, aby uchronić planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami. Produkcja liczyć będzie ok. czterech godzin.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutuje w Polsce na HBO GO 18 marca. Dostępna będzie w trzech wersjach: z napisami, lektorem oraz dubbingiem.