Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Zielona Latarnia w kostiumie. Jest zdjęcie z usuniętej sceny

fot. materiały prasowe

13 marca 2021 roku Zack Snyder uczestniczył w pokazie filmu Armia umarłych platformy Netflix. Podczas tego spotkania reżyser pochwalił się zdjęcie z usuniętej sceny z superprodukcji Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, na którym widzimy Wayne'a T. Carra w roli Johna Stewarta, członka korpusu Zielonej Latarnii. Widać, że Snyder zakończył post-produkcje jego występu, bo zgodnie z zapowiedziami, widzimy go w generowanym komputerowo kostiumie.

Jako zdjęcia nie jest najwyższa, bo jest to zdjęcie Snydera, który pokazuje go na swoim telefonie, ale widać różne detale potrzebne do oceny jego wizji.

https://twitter.com/Josh_Wilding/status/1393114310096867330

John Stewart miał pojawić się w epilogu, w którym ostatecznie w jego miejscu pojawił się Martian Manhunter. Zack Snyder był zmuszony przez Warner Bros. do usunięcia tej postaci z mitycznego Snyder Cut, bo mają co do niego plany. Wiemy, że John Stewart ma zagrać Zieloną Latarnią w kinowym filmie Green Lantern Corps. Jednak wątpliwe jest, by zagrał go wybrany przez Snydera Wayne T. Carr.

Armia umarłych - premiera najnowszego filmu Snydera już 21 maja.