Lilo & Stitch - aktor zapowiada remake Disneya. "To historia o dziecku, które próbuje znaleźć przyjaciela"

Lilo & Stitch to kolejna bajka Disneya, która doczeka się aktorskiej adaptacji, tak jak Piękna i Bestia, Aladyn czy niedawno Mała Syrenka. Billy Magnussen, która wcieli się w filmie w agenta Pleakleya, w rozmowie z portalem Gamesradar opowiedział o projekcie. Jego zdaniem nie ma sensu porównywać go do oryginału. Zobaczcie sami.

Lilo & Stitch - aktor o filmie

Jak stwierdził Billy Magnussen:

Nie sądzę, żeby można było porównywać do siebie dwa dzieła sztuki. Uwielbiałem pracować z tymi ludźmi przy filmie. Rideback zajmowało się produkcją, a już miałem okazję kręcić z nimi Aladyna. Po raz kolejny, to historia o więziach, o dziecku, które próbuje znaleźć przyjaciela, więc jedyne, co możesz zrobić z takim projektem, to podejść do niego z miłością. Jestem wdzięczny i zaszczycony tym, że mogę być tego częścią.

Lilo & Stitch - informacje o filmie

W obsadzie live-action Disneya są już Maia Kealoha jako Lilo, Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizebeth Agudong jako Nani i Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani w bajce, wcieli się w nową postać, panią Kekoa. Amy Hill także zagra nową bohaterkę, Tūtū.

Reżyserem remake'a jest Dean Fleischer Camp, filmowiec, który dostał nominację do Oscara w kategorii Najlepszego długometrażowego filmu animowanego za produkcję Marcel Muszelka w różowych bucikach. Chris Kekaniokalani Bright napisał scenariusz do adaptacji, a Ryan Halprin jest producentem wykonawczym.

Live-action Lilo & Stitch ma zadebiutować na Disney+. Data premiery jest nieznana.

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara

Jakie bajki Disneya i Pixara skrywają największe tajemnice? W naszej galerii znajdziecie między innymi teorie na temat Ratatuj, wspomnianego wyżej Lilo i Stich, Krainy Lodu, Małej Syrenki, W głowie się nie mieści i Aladyna. Jedna z nich łączy produkcje, które dzieli 30 lat różnicy! Co więcej, nawet twórca Tarzana i Krainy Lodu podzielił się swoją własną szokującą teorią...

Fani spekulują, że babcia pokazana na samym początku filmu "Ratatuj" to matka krytyka Antona Ego, którego poznajemy w dalszej części seansu. W jego wspomnieniach widzimy pomieszczenie, które przypomina kuchnię starszej pani. Poza tym to wyjaśniałoby, dlaczego Remy był w stanie tak perfekcyjnie odtworzyć jego danie z dzieciństwa – w końcu mógł latami obserwować kobietę.