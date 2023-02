Listy do M. 5 online. Jest data premiery w Playerze

fot. Bartosz Mrozowski/Listy do M. 5

Player ogłosił oficjalnie, że hitowa komedia romantyczna w świątecznym klimacie Listy do M. 5 pojawi się w serwisie już 10 lutego 2023 roku. Wówczas będzie można powtórzyć sobie lub nadrobić, jeśli nie byliście w kinach. Co ważne, w zwiastunie podkreślono, że będzie on dostępny dla wszystkich subskrybentów.

Listy do M. 5 - opis fabuły

Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”. Nie zawsze kryształowy Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie „świętego” Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją. Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. Listy do M. 5 skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze. [opis wg. Playera]

W obsadzie są Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Janusz Chabior, Jan Peszek, Aleksandra Popławska, Maria Dębska, Mateusz Banasiuk, Marianna Zydek oraz Bartłomiej Kotschedoff. Za reżyserie odpowiada tym razem Łukasz Jaworski. Scenariusz do produkcji napisali Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski.

