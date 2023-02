Harley Quinn, Superman i Lois mogą spać spokojnie? Szefowie DCU o serialach

Fot. Materiały prasowe

Szefowie DCU, James Gunn i Peter Safran wypowiedzieli się między innymi na temat serialu Superman i Lois od Grega Berlantiego. Gunn zdradził, że to serial lubiany przez widzów i potrwa jeszcze trochę. Produkcja ma doczekać się jeszcze przynajmniej jednego lub dwóch sezonów.

Już 14 marca na The CW zadebiutuje 3. sezon produkcji. Historia rozpoczyna się kilka tygodniu po wydarzeniach z finału 2. sezonu. Clark i Lois razem pracują w lokalnej gazecie w Smallville. Cieszą się życiem w małym miasteczku. Nowe zadanie Lois sprawia, że bohaterka odkrywa niebezpiecznego wroga, który może wywrócić życie Kentów do góry nogami. Superman i Lois oraz Gotham Knights, który doczeka się premiery tego samego dnia, to ostatnie seriale z Arrowverse obok 9. sezonu Flasha, który będzie ostatnim.

fot. materiały prasowe

Gunn i Safran wypowiedzieli się też na temat animowanego serialu dla dorosłych o Harley Quinn. Szefowie odpowiedzieli krótko, że serial będzie kontynuowany. Safran powiedział, że to fantastyczna produkcja, co Gunn potwierdził i przypomniał, że sam nawet w nim wystąpił. Przypomnijmy, że produkcja doczeka się 4. sezonu i wygląda na to, że na tym nie koniec.