Fani Zacka Snydera nawołują do bojkotu DCU. Groźby śmierci w kierunku Jamesa Gunna

Warner Bros./Screen Rant

James Gunn i Peter Safran ogłosili szczegóły swojego planu na filmowe uniwersum DC. Jak można było się spodziewać, nie wszyscy będą zachwyceni ogłoszonymi projektami. Szczególnie głosy niezadowolenia płyną ze strony fanów twórczości Zacka Snydera, którzy od początku byli negatywnie nastawieni do Gunna i przecieków związanych z chęcią odcięcia się od SnyderVerse oraz potwierdzonych informacji na temat pożegnania się Henry'ego Cavilla z rolą Supermana.

Wciąż są duże grupy fanów, którzy chcą powrotu Snydera do kontynuowania swojego własnego uniwersum, równolegle do głównego świata DCU. Obecnie nie ma jednak na to najmniejszych szans, a nowe ogłoszenia DCU doprowadziły do wściekłości część internautów. Doprowadziło to nawet do powstania na Twitterze hasztagu #FireJamesGunn, a często przy nich pojawiają się też #SellZSJLtoNetflix i #RestoreTheSnyderVerse, czyli hasztagi domagające się przejęcia i kontynuowania uniwersum Snydera przez Netflixa.

Fani Snydera komentują ogłoszenia Gunna w sieci stwierdzając między innymi, że zamiast inwazji Darkseida będziemy musieli oglądać filmy i seriale o mało znanych postaciach. Ich zdaniem większość tytułów skazana jest na porażkę, a także są głosy nawołujące do bojkotu działań Warner Bros. Discovery. Gunn krytykowany jest także za ilość serialowych projektów, których oglądanie będzie wymagane do zrozumienia całego uniwersum. Najczęściej pojawiają się też narzekania na brak wśród ogłoszeń nowej Ligi Sprawiedliwości.

Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, jakim środowiskiem są "fani Zacka Snydera", a ciekawie zostało to ujęte jakiś czas temu w artykule Rolling Stone, który dla was przedstawiliśmy.

Batman od Bena Afflecka?

Przy okazji prezentacji nowego planu, James Gunn nie zdradził jednak nic konkretnego na temat aktorów zaczynających w DC pod rządami Snydera. Wiadomo jednak, że po filmie Flash swoją przygodę w stroju Batmana zakończy Ben Affleck. Gunn wspominał jednak, że jest otwarty na współpracę z Affleckiem już nie jako aktorem, ale reżyserem, tylko muszą znaleźć mu odpowiedni projekt. Pojawiły się więc spekulacje, że może to on wyreżyseruje film The Brave and the Bold, który ma pokazać losy Batmana i jego syna działającego jako Robin. Produkcja będzie inspirowana serią Granta Morrisona, a Safran zdradził w jednym z wywiadów, że zobaczymy też innych członków Bat-rodziny. Uważacie, że Affleck mógłby zostać reżyserem tego projektu?

James Gunn o poprzednich rządach w DC

The Hollywood Reporter cytuje też wypowiedz Gunna z prezentacji przygotowanej dla dziennikarzy, podczas której stwierdził między innymi, że poprzednie władze DC działały w ogromnym chaosie i "wyrolowano" Cavilla. Dodał, że nikt nie dbał o posiadane marki i rozdawano je niczym ciepłe bułeczki każdemu, kto się do nich uśmiechnął. Co do Cavilla powiedział, że nigdy nie został zwolniony, bo też nie miał oficjalnej umowy.