Lockdown: nadchodzi nowy thriller Roberta Ziębińskiego

Już 2 września ukaże się najnowsza powieść Roberta Ziębińskiego. Lockdown to thriller, którego akcja toczy się w czasach pandemii. Bohaterką jest matka, która w tych trudnych warunkach próbuje odzyskać porwaną córkę.

Robert Ziębiński to dziennikarz i pisarz. Na koncie ma książki m.in. o Stephenie Kingu, horror Dzień wagarowicza czy thriller Furia.

Wydawnictwo Kobiece zaprezentowało okładkę i opis Lockdownu:

Źródło: Kobiece

72 godziny w Warszawie ogarniętej chaosem.

W zdominowanej przez pandemię rzeczywistości zdeterminowana matka złamie każdą zasadę, żeby ocalić życie dziecka.

Olga ma wszystko. Miliony na koncie, wielki dom, firmę oraz córkę, którą kocha nad życie. Za miesiąc otworzy swój najnowszy biznes – gigantyczną galerię handlową w stolicy. Nigdy nie była ryzykantką. Zawsze potrafiła działać tak, by nic nie stracić.

Jest piątek. Olga dowiaduje się, że ktoś uprowadził jej córkę Dominikę. Porywacz żąda zapłacenia dziesięciu milionów euro do poniedziałku. Zdobycie tych pieniędzy nie byłoby dla Olgi wielkim problemem, gdyby nie lockdown. Odcięta od bankowych kont musi znaleźć sposób na zdobycie pieniędzy.

Na ulicach wybuchają zamieszki, a wirus zbiera śmiertelne żniwo. Zaczyna się rozpaczliwy wyścig z czasem. Olga będzie musiała wniknąć do przestępczego świata warszawskich gangsterów. Tylko tam może dostać to, czego szuka.