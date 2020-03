Locke & Key Netflixa dostanie 2. sezon

To już oficjalne. Netflix postanowił przedłużyć serial Locke & Key na 2. sezon. Showrunnerami i głównymi producentami wykonawczymi serii są Carlton Cuse i Meredith Averill. W obsadzie znajdują się Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones i Griffin Gluck. Data premiery nowej odsłony nie jest znana.

Komiksowy pierwowzór Hilla i Gabriela Rodrigueza opowiada historię trójki rodzeństwa, które ze swoją matką Niną wprowadza się do starego domu należącego do rodziny ich tragicznie zmarłego ojca. Dzieci odkrywają, że posiadłość kryje wiele tajemnic, a klucze do różnych drzwi w rezydencji mają magiczną moc zamieniania ludzi w duchy lub wymazywania pamięci. W drugim sezonie opartego na kultowej serii komiksów serialu rodzeństwo Locke wciąż oswaja się z rolą Strażników Kluczy, podczas gdy stawka jest coraz wyższa.