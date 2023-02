Lockwood i spółka - czy łowcy duchów wrócą na Netflixa? Showrunner o 2. sezonie i fanach książki

Fot. Netflix

Showrunner Joe Cornish w rozmowie z portalem Collider ostrożnie zaadresował temat 2. sezonu Lockwood i spółka. Na pytanie, jak przedstawiają się szanse na kontynuację serialu, odpowiedział że są dumni z tego, co już zrobili, i chce się na tym skupić. Wynika z tego, że dalsze losy produkcji wciąż stoją pod znakiem zapytania. Jego wypowiedź znajdziecie poniżej.

Lockwood i spółka to serial Netflixa na podstawie serii książek Jonathana Strouda o tym samym tytule. Historia rozgrywa się na świecie, w którym duchy zagrażają ludziom, a jedynymi osobami, które są w stanie z nimi walczyć, są dzieci i nastolatkowie. 1. sezon skupił się na wydarzeniach z dwóch pierwszych tomów i zakończył sporym cliffhangerem - Lockwood miał wreszcie zdradzić, co kryje się za sekretnymi drzwiami w jego domu. Nic dziwnego, że po takim finale fani niecierpliwie czekają na informacje o 2. sezonie.

Lockwood i spółka - showrunner o 2. sezonie

Dobra, słuchaj: nie zamierzam się wciągnąć w to całe "czy będzie, czy nie będzie 2. sezonu?". W taki sposób można się doprowadzić do szaleństwa. Musimy być po prostu dumni z tego, co już osiągnęliśmy. Naprawdę doceniamy fakt, że to właśnie fani książek rozpoznają na ekranie świat, który wyobrazili sobie, czytając powieść. Chcę być szczęśliwy z sukcesów i dumny z naszych aktorów, techników i wszystkich, który pracowali nad serialem i sprawili, że tyle osób go kocha.

