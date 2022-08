Logitech szykuje konsolę przenośną na Androidzie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Twitter/Evan Blass

Zdjęcia nowej konsoli przenośnej firmy Logitech wyciekły kilka tygodni po tym, jak firma ujawniła, że pracuje nad nowym urządzeniem. Nie tak dawno firmy Logitech G i Tencent Games potwierdziły swoje plany dotyczące stworzenia przenośnej konsoli do gier, a wczoraj Evan Blass zatweetował zdjęcia handhelda, które ujawniają dostęp do sklepu Google Play, a także dostęp do Xbox Cloud Gaming oraz Nvidia GeForce Now.

https://twitter.com/evleaks/status/1564428212821794817

Logitech G Gaming Handheld wygląda mniej więcej tak samo jak Nintendo Switch, a nawet ma podobny do Switcha interfejs, w którym przewijamy aplikacje i gry. Jedno ze zdjęć pokazuje aplikacje Chrome i YouTube, obok ikon Xbox, Nvidia i Steam. Podczas gdy Blass tweetował zdjęcia handhelda, Logitech szybko złożył skargę DMCA, aby usunąć je z Twittera (i tym samym potwierdzić autentyczność urządzenia). Mleko się jednak rozlało i zdjęcia popłynęły w sieć.

fot. Twitter/Evan Blass

Dostęp do Google Play oznacza, że konsola będzie w stanie uruchomić najnowsze gry mobilne. Logitech nie wspomniał jednak wcześniej o wsparciu dla Androida, zamiast tego skupiając się na obsłudze wielu usług grania w chmurze.

Biały handheld wyposażony jest w dwie analogowe gałki, pad kierunkowy oraz przyciski Y, B, A i X. Z przodu znajdują się także cztery przyciski: Logitech, home, menu oraz przycisk menu kontekstowego. Są też cztery przyciski pod palcami wskazującymi, podobnie jak w większości nowoczesnych kontrolerów.

Ze zdjęć nie jest można stwierdzić jak duży jest wyświetlacz przenośnej konsoli, ale jedno ze zdjęć ujawnia, że może być wyposażona w gniazdo kart microSD oraz przycisk wyciszenia.

fot. Twitter/Evan Blass

Gamingowy handheld Logitecha może być jednym z pierwszych, które wykorzystają nową platformę G3x firmy Qualcomm. Ogłoszony w zeszłym roku nowy układ G3x jest przeznaczony dla handheldów podobnych do Steam Deck lub Switcha i posiada GPU Adreno zdolne do uruchomienia najnowszych gier mobilnych. Do tej pory widzieliśmy tylko urządzenie Razer developer kit z układem G3x, wyposażone w 6,65-calowy wyświetlacz OLED, który może pracować z częstotliwością 120 Hz.

Tak czy inaczej, konsola Logitecha ma mieć premierę jeszcze w tym roku.