Loki - plakat z bohaterką graną przez Sophię Di Martino. Kim naprawdę jest?

Czy Lady Loki to faktycznie Lady Loki? W napisach końcowych w Disney+ postać grana przez Sophię Di Martino opisana została jako "Sylvie". W komiksach Marvela mam postać Sylvie Lushton, młodą kobietę, która pewnego dnia obudziła się z nadnaturalnymi mocami i zaczęła działać jako Enchantress. W komiksach jest postacią mocno związaną z Lokim - to od niego bohaterka zyskała moce. W drugim odcinku widzimy, że nie chce być nazywana imieniem Loki. Być może zatem nie jest wariantem psotnego boga? Na odpowiedź przyjdzie nam poczekać w kolejnych odcinkach, ale teraz otrzymaliśmy oficjalny plakat z postacią. Możecie go zobaczyć poniżej.

Premierowy odcinek Lokiego według danych SambaTV był najchętniej oglądanym epizodem wśród wszystkich seriali Disney+. Do sukcesu serialu odniósł się Kevin Feige, szef Marvel Studios. Zauważa, że streaming jest zupełnie innym światem, nie ma danych Nielsena jeśli chodzi o produkcje pojawiające się na VOD. Dodał, że wciąż uczy się tego świata i odkrywa zasady rządzące streamingiem. Każda platforma dysponuje też własnymi danymi na temat oglądalności, ale nie udostępniają ich publicznie, jak jest to w przypadku filmów kinowych. Ponieważ seriale na streamingu nie mają porównania na bazie box office, pomocne są dla nich reakcje widzów na mediach społecznościowych i pod recenzjami. Poniżej plakat z bohaterką oraz nowy spot:

W Kampusie Avengers natknąć się będzie można także na postać Lokiego w kurtce TVA z oznaczeniem "wariant". Zobaczcie:

