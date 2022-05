Loki - kluczowy dla Doktor Strange 2? Znamy nowego głównego scenarzystę serialu

fot. Disney+

MCU doszło do momentu, w którym większość tytułów jest ze sobą ściśle powiązana. I najlepiej pokaże to Doktor Strange w Multiwersum Obłędu. Wygląda na to, że powstanie filmu to w pewnym sensie zasługa Lokiego.

Kevin Feige potwierdził, że wydarzenia w serialu Loki przygotowały grunt pod Doktor Strange w Multiwersum obłędu. Szef Marvel Studios wytłumaczył także, jak seria Disney+ i Spider-Man: No Way Home wprowadziły widza do nadchodzącego widowiska.

fot. Marvel

Loki - serial wpłynął na Doktor Strange 2

Poniżej spojlery do finału Lokiego.

Zawsze jest metoda w szaleństwie, nawet w multiwersum. Niektórzy Fani Marvel.com wiedzą, że w finale Loki i Sylvie zrobili coś, co w pewnym sensie pozwoliło temu wszystkiemu się wydarzyć. Ten, Który Pozostaje (He Who Remains) zniknął i dzięki temu zaklęcie mogło pójść nie tak w Spider-Man: No Way Home, co doprowadziło całe multiwersum do szaleństwa .

Doktor Strange 2 to jeden wielki sequel MCU?

Kevin Feige wyjaśnił, że film jest nie tylko sequelem do Doktora Strange'a, ale także innych historii MCU.

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Loki - kim będzie główny scenarzysta?

Dodatkowo Michael Waldron potwierdził, że 2. sezon Lokiego będzie miał nowego głównego scenarzystę. Długopis po nim przejmie Eric Martin, odpowiedzialny za takie odcinki jak The Nexus Event i For All Time. Always, uznawane przez wiele osób za najlepsze epizody serialu.