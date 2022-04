Doktor Strange 2 - scenarzysta o powiązaniach z serialem Loki. Nowy plakat widowiska

Marvel Studios

Doktor Strange w multiwersum obłędu to oczekiwane przez wielu fanów widowisko MCU. Kampania promocyjna filmu znajduje się na ostatniej prostej. Scenarzysta filmu, Michael Waldron w rozmowie z The Playlist został zapytany, czy byłoby mu dane napisać scenariusz do drugiego Doktora Strange'a, gdyby nie zajmował się wcześniej serialem Loki. Stwierdził dokładnie to, co było wielokrotnie powtarzane przez producentów Marvel Studios, że wszystko jest ze sobą powiązane i wpływa na siebie, więc lepiej jest widzieć wszystkie te produkcje, ale nawet jeśli nie miało się okazji, to i tak mają nadzieję, że widzowie będą się świetnie bawić.

Warto przypomnieć, że chociaż pierwszy raz multwiersum w MCU debiutuje na dużym ekranie w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, to jednak serial Loki jest pierwszym projektem od Marvel Studios i Disneya, który eksploruje ten motyw. Widzowie zobaczyli wiele wariantów Lokiego, a także poznali kilka tajemnic związanych z koncepcją wieloświatów. Stąd pojawienie się plotek na wcześniejszym etapie promocji Doktora Strange'a 2, że pojawi się w filmie właśnie Loki. Waldron nie chciał jednak zdradzić najmniejszych szczegółów.

Waldron w tym samym wywiadzie powiedział też coś, co może zmniejszy obawy części widzów dotyczące tego, że multiwersum może zostać wykorzystane jako atrakcja sama w sobie, że pozostałe elementy filmu zostaną rzucone na drugi plan. Jego zdaniem multiwersum może być zarówno "szansą", jak i "pułapką" w ekranowej opowieści, jeśli nie uda się sprawić, aby historia miała wymiar osobisty.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że można zbytnio poszerzyć zakres opowieści i zmniejszyć stawkę, jeśli nie nada się jej osobistego charakteru. W multiwersum bohaterowie mają jednak możliwość konfrontacji z dosłownymi "Co by było, jeśli?" i alternatywnymi wersjami samych siebie, a być może też innych osób z ich życia. To interesujący sposób na postawienie bohaterów przed lustrem.

Zdaniem scenarzysty, wieloświat nie może być tylko MacGuffinem, to musi być coś, co pomaga kształtować emocjonalny charakter opowieści.

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Mamy też wypowiedź reżysera widowiska, Sama Raimiego. Twórca zdradził, jakie zmiany przejdzie Doktor Strange w trakcie widowiska:

W trakcie filmów o Avengersach, jak widziałem, trochę się rozwinął. Myślę, że na początku tego filmu zaczyna jako osoba bardzo pewna siebie - być może aż za bardzo. Czuje, że to on ma najlepszą nad wszystkim kontrolę. Tak jest jego zdaniem najbezpieczniej... Największą wiarę pokłada w sobie, a nie w innych ludziach. I myślę, że w tym filmie, w tym małym rozdziale z jego życia, uczy się trochę odpuszczać, że nie wszystko zależy od niego oraz, że może ufać innym.

Pojawiły się jeszcze dwie informacje związane z filmem. Pierwsza dotyczy braku obecności tego widowiska na rynku w Arabii Saudyjskiej i innych arabskich krajach. Saudyjscy cenzorzy nie wydali pozwolenia na wypuszczenie filmu, ponieważ zmiany, o które prosili, nie zostały zatwierdzone przez Disneya. Prawdopodobnie chodzi o Americę Chavez, która jest przedstawicielką mniejszości seksualnych.

Do sieci trafiły też ujęcia z sali Screen X, na których można szerzej spojrzeć na wizerunek tajemniczej postaci ze zwiastuna. Nikt oczywiście nie ma wątpliwości, że jest to Profesor Xavier grany ponownie przez Patricka Stewarta. Czy może to być jednak inny wariant tej postaci? Na szerszym ujęciu widzimy, że wózek postaci ma żółte oparcie, co mocno przypomina ten, którym mutant poruszał się w kreskówce X-Men z lat 90. Zobaczcie sami:

Doktor Strange w multiwersum obłędu - zrzut ekranu ze zwiastuna

Doktor Strange 2 - materiał od kulis

Do sieci trafiło wideo promujące widowisko, na którym zaprezentowano kilka ujęć od kulis oraz wypowiedzi aktorów. Zobaczcie:

Doktor Strange 2 - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Reżyseruje Sam Raimi na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera filmu w polskich kinach 6 maja.