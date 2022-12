Loki - aktorka z Gry o tron zagra antagonistkę w 2. sezonie serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Kate Dickie, aktorka znana między innymi ze swojej roli Lysy Arryn w Grze o tron, dołączyła do obsady 2. sezonu serialu Loki, wchodzącego w skład MCU. Jak donosi portal The Illuminerdi Dickie ma wcielić się w główną antagonistkę nowej odsłony. Co ciekawe serwis twierdzi, że wspomnianym czarnym charakterem będzie... starsza wersja postaci Sylvie, którą znamy z 1. sezonu. Jak na razie oficjalnie nie potwierdzono tych rewelacji.

Szczegóły fabuły 2. sezonu są trzymane w tajemnicy. Jak wiadomo z opisu zwiastuna nowej odsłony, który pojawił się w sieci Loki będzie musiał połączyć siły z innymi swoimi wariantami oraz Mobiusem, aby powstrzymać wydarzenia, które doprowadzą do nowej wojny.

Loki - Sylvie

Fot. Marvel

W obsadzie 2. sezonu występują Tom Hiddleston w tytułowej roli oraz Sophia Di Martino w roli Sylvie, Owen Wilson jako Mobius M. Mobius i Gugu Mbatha-Raw jako Ravonna.

Loki - premiera 2. sezonu serialu na platformie Disney+ w 2023 roku.