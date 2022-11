Loki, Strażnicy Galaktyki 3, Ant-Man 3 - zwiastuny lada dzień? Są krótkie opisy trailerów

Marvel

2. sezon serialu Loki, Ant-Man i Osa: Kwantomania, Strażnicy Galaktyki 3 - czy zwiastuny tych produkcji trafią do sieci w najbliższych dniach? Wiele na to wskazuje. Jak donosi serwis Geek Culture, w nadchodzący weekend w trakcie wydarzenia Comic-Con Experience w Brazylii ma odbyć się panel Marvel Studios poświęcony nie tylko wspomnianym wcześniej odsłonom MCU, ale również filmowi The Marvels i serialowi Tajna Inwazja.

Powołując się na swoje źródła dziennikarze portalu twierdzą, że w czasie konwentu zobaczymy dokładnie te same materiały, które ujawniono na APAC Showcase 2022, jakie odbyło się w Singapurze. Są to więc zwiastuny następujących produkcji:

Loki (2. sezon) - w tym trailerze protagonista łączy siły ze swoimi innymi wariantami i Mobiusem, aby zastopować wydarzenia prowadzące do potencjalnej wojny; materiał pokazuje również postacie znane już widzom z poprzedniej odsłony serii: Ravonnę, Sylvie i Łowczynię B-15;

(2. sezon) - w tym trailerze protagonista łączy siły ze swoimi innymi wariantami i Mobiusem, aby zastopować wydarzenia prowadzące do potencjalnej wojny; materiał pokazuje również postacie znane już widzom z poprzedniej odsłony serii: Ravonnę, Sylvie i Łowczynię B-15; Ant-Man 3 - materiał jest bardzo podobny do tego, który zaprezentowano na wydarzeniu D23; nieco mocniej skupia się on na postaci Kanga i jego chęci dobicia targu ze Scottem Langiem; w wielu ujęciach widzimy tu Cassie Lang;

- materiał jest bardzo podobny do tego, który zaprezentowano na wydarzeniu D23; nieco mocniej skupia się on na postaci Kanga i jego chęci dobicia targu ze Scottem Langiem; w wielu ujęciach widzimy tu Cassie Lang; Strażnicy Galaktyki 3 - teaser pokazuje scenę, w której Star-Lord bez większego powodzenia próbuje rozmawiać z Gamorą, obecną członkinią grupy Ravagers; materiał przedstawia także Adama Warlocka.

Warto jednak nadmienić, że w ciągu kilku ostatnich konwentów Marvel Studios decydowało się pokazywać zwiastuny swoich produkcji najczęściej wyłącznie osobom zgromadzonym na konkretnym wydarzeniu - do sieci trafiły jedynie niektóre z nich.

