Loki - kiedy premiera 2. sezonu? Owen Wilson trochę zaspokoił ciekawość fanów

Na oficjalnej stronie Disneya doszło do aktualizacji dat premier. Wszystkie seriale, które miały mieć premierę w 2023 roku zostały wprowadzone do zakładki "wkrótce". Do tej pory przy nich były przybliżone okresy premiery, więc wygląda na to, że wraz z nową strategią i rygorem wprowadzonym przez Boba Igera, Marvel Studios opóźnia premiery, by dać szansę twórcom na dopracowanie projektów pod każdym względem.

W scenie po napisach Ant-Man i Osa: Kwantomania, pojawiła się zapowiedź serialu Loki i wydawało się, że latem najpóźniej możemy oczekiwać premiery. Jednak obecnie dalej nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków, ale na szczęście Owen Wilson wcielający się w Mobiusa zdradził, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się nowej serii.

W wywiadzie ujawnił, że Loki powróci pod koniec lata lub we wrześniu. Warto pamiętać, że lato w tym wypadku może oznaczać koniec maja lub nawet koniec sierpnia, a zatem nie wiadomo, na który miesiąc dokładnie planowano wcześniej wypuszczenie tej produkcji. Jednak wrzesień latem już nie jest, co by oznaczało lekkie przesunięcie i trudno spekulować, czy ta drobna zmiana przyczyni się do zmian kreatywnych.

