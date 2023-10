Loki - scenarzysta o cliffhangerze w 4. odcinku. Co będzie dalej?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zakończenie 4. odcinka Lokiego zaskoczyło znaczną większość fanów. To, czego obawiali się bohaterowie, niespodziewanie spełniło się. Heroiczny akt Victora Timely'ego poszedł na marne - bohater zginął, a cały plan legł w gruzach. Destrukcja w Tkalni rozemocjonowała widownię, która z niecierpliwością czeka na kolejny epizod. W rozmowie z Variety, Eric Martin, scenarzysta serialu, skomentował ten cliffhanger.

Loki - scenarzysta o cliffhangerze w 4. odcinku

Ponieważ głównym tematem Lokiego jest multiwersum, scenarzysta może rozwiązać każdy dylemat fabularny poprzez podróże w czasie i alternatywne "wskrzeszenie" postaci przez wprowadzenie Wariantów. To wygodna sztuczka, ale równie niesatysfakcjonująca. Czy w taki sposób Martin posunie fabułę dalej po cliffhangerze 4. odcinka? Oto jego odpowiedź.

- Istnieje bardzo specyficzna zasada, którą mam w głowie na tym etapie sezonu i poza nim. Nie będę tego teraz szczegółowo opisywał, bo nie chcę spoilerować. Umieszczam tam parametry, ponieważ sądzę, że to zmusza do większej kreatywności niż posiadania wszystkiego do dyspozycji. Jest pewna bardzo specyficzna logika dotycząca tego, co dzieje się teraz.

Loki - sezon 2, odcinek 4

Zatem czego możemy się spodziewać w ostatnich odcinkach 2. sezonu? Martin odpowiedział, że "historia ma ciąg dalszy". Nie możemy jednak spodziewać się prostych rozwiązań.