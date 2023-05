Loki - najlepsze teorie o 2. sezonie. Śmierć [SPOILER], Kang, Bitewny Świat i wprowadzenie do Avengers 5

Marvel/Disney+

Loki powróci - niedawno dowiedzieliśmy się, że 2. sezon serialu Marvela trafi na platformę Disney+ 6 października. W odróżnieniu jednak od produkcji Echo kolejne odsłony ekranowej opowieści o bogu podstępu będą emitowane co tydzień. Choć od tego wydarzenia dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, doskonale wiemy, że Loki cieszy się wśród Was niesłabnącą popularnością i w dalszym ciągu uważacie go za jedną z najciekawszych postaci MCU.

Mając to na uwadze, chcemy Wam dziś przedstawić najlepsze teorie dotyczące 2. sezonu serialu. Może on bowiem w obrębie Kinowego Uniwersum Marvela sporo namieszać - i to nie tylko w kwestii przyszłości Kanga Zdobywcy. Internetowym spekulacjom na temat tego, co zobaczymy w nowej odsłonie produkcji, nie ma właściwie końca. Ich autorzy wspominają choćby o śmierci jednej z najważniejszych postaci, wprowadzeniu do MCU znanego z komiksów Bitewnego Świata czy ustawieniu podwalin pod film Avengers 5.

Niektóre z poniższych teorii są naprawdę dzikie, inne dają z kolei do myślenia. Już niebawem będziemy mogli skonfrontować ich treść z ekranową rzeczywistością.

Loki - sezon 2. Najlepsze teorie: Kang, śmierć postaci, Bitewny Świat, Avengers 5

Victor Timely okaże się podstawową wersją Kanga Zdobywcy – w drugiej ze scen po napisach filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania widzimy Lokiego i Morbiusa, którzy przenoszą się do początku XX wieku, obserwując sztuczki portretowanego przez Jonathana Majorsa Victora Timely’ego. Choć obecnie uważa się go za jeden z wariantów Kanga, część widzów spekuluje, że podobnie jak w komiksach to właśnie on okaże się prawdziwym Nathanielem Richardsem aka Kangiem, który dał początek innym wersjom antagonisty.

