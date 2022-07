Lollipop Chainsaw - jak wierny będzie nadchodzący remake? Twórca odpowiada na obawy fanów

fot. materiały prasowe

Na początku lipca oficjalnie ogłoszono, że w produkcji znajduje się remake Lollipop Chainsaw. Jednocześnie poinformowano, że twórcy zamierzają wprowadzić w nim pewne zmiany. Wspomniano między innymi o konieczności ingerencji w soundtrack z uwagi na kwestie licencyjne, a także "bardziej realistycznej oprawie". Niektórzy zaczęli obawiać się, że nowa wersja gry będzie mocno odbiegać od oryginału, ale Yoshimi Yasuda, prezes Dragami Games, postanowił takie osoby uspokoić.

Na twitterze Yasudy pojawił się obszerny wpis, w którym wyjaśnił on kilka kwestii. Przede wszystkim zapewnił, że chcą, by remake nie odstawał zbytnio od oryginalnej produkcji i po prostu był okazją do bezproblemowego zagrania w ten tytuł na współczesnych platformach.

Głównym celem projektu Lollipop Chainsaw Remake jest sprawienie, by nowi gracze mogli łatwo zagrać w Lollipop Chainsaw, a nie tworzyć nową grę. Niestety nie mogliśmy wykorzystać 16 licencjonowanych piosenek, które świetnie pasowały do oryginalnej gry, więc zamiast tego staramy się zrobić remake, który będzie tak blisko do remastera, jak to możliwe. Dodatkowo nie mamy w planach zmieniać estetyki gry.

Prezes Dragami Games poinformował również, że twórcy nie chcą wprowadzać żadnej cenzury. Nie wiedzą jednak czy będzie to możliwe ze względu na regulacje związanymi z konkretnymi platformami - wygląda więc na to, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Wiemy, że po ogłoszeniu Lollipop Chainsaw Remake wielu fanów zaczęło obawiać się cenzurowania gry. Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat z właścicielami platform, więc nie możemy nic na ten temat powiedzieć, ale planujemy prowadzić negocjacje z firmami, by gra była tak wierna oryginalnej grze, jak to tylko możliwe.

Pełną treść oświadczenia wydanego przez Yoshimiego Yasudę możecie znaleźć poniżej.

Przypominamy, że Lollipop Chainsaw Remake ma zadebiutować w 2023 roku. W prace nad grą nie są zaangażowani SUDA51 i James Gunn.