Skate - nowa odsłona serii będzie... grą free to play. Są pierwsze szczegóły

fot. youtube.com

O tym, że nowa odsłona serii Skate powstaje wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, ale na dobrą sprawę dopiero teraz otrzymaliśmy kilka konkretów na temat tej gry. Jej tytuł to po prostu skate. i będzie ona dostępna w modelu free to play. Oznacza to, że zabawa będzie możliwa zupełnie za darmo, choć oczywiście nie zabraknie możliwości sięgnięcia do kieszeni. Mamy jednak nie uświadczyć żadnych lootboksów czy mikrotransakcji dających jakąkolwiek przewagę - sprowadzi się to wyłącznie do kosmetyki.

Zapowiedziano także, że gra zaoferuje nie tylko cross-play, czyli możliwość wspólnej zabawy pomiędzy graczami na różnych platformach, ale też i przenoszenie postępów między urządzeniami. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, by rozpocząć zabawę na przykład na PC, a następnie kontynuować ją na Xboksie lub PlayStation. Twórcy rozważają również stworzenie wersji mobilnej.

Niestety wszystko wskazuje na to, że na skate. trzeba będzie sporo poczekać. Gra obecnie znajduje się we wczesnej fazie, a fragmenty rozgrywki w materiale wideo opisane są jako "pre-pre-pre-alfa".