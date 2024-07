Lollipop Chainsaw RePOP może trafić na kolejną platformę

Dragami Games

Krążące od jakiegoś czasu plotki na temat możliwego pojawienia się Lollipop Chainsaw RePOP na konsoli PlayStation 4 ostatnio urosły w siłę. Wszystko to za sprawą obiecującej aktualizacji od twórców. Yoshimi Yasuda, odpowiedzialny za nadchodzącą produkcję, nie wyklucza takiej możliwości. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie, opublikował wiadomość na platformie X, wyrażając swoją chęć spełnienia tych oczekiwań.

Od czasu oficjalnego ogłoszenia RePOP otrzymaliśmy wiele próśb od użytkowników gry z prośbą o wydanie jej na PS4. Chcemy wyjść naprzeciw tym prośbom. Prosimy o oczekiwanie na stosowne ogłoszenie - oznajmił Yasuda.

Żadne oficjalne potwierdzenie to nie jest, ale przynajmniej wiemy, że twórcy na poważnie to rozważają i wsłuchują się w głos graczy. Zresztą to nie pierwszy raz, bo już w maju - również w odpowiedzi na apel graczy - zdecydowali się zgłębić temat wydania gry na fizycznym nośniku.

Przypomnijmy, Lollipop Chainsaw RePOP zapowiedziane zostało na PS5, Xbox Series X/S, Switch i PC. Na każdej z tych platform pierwotna zapowiedź mówiła o cyfrowej dystrybucji. Czasu na załatwienie wszystkich formalności nie zostało wiele - tytuł na rynku ma się ukazać pod koniec września.